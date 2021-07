Alla guida ubriachi e uno senza patente: denunce e sanzioni

Durante il weekend sono proseguiti i controlli da parte dei Carabinieri della compagnia di Agrigento.

Un ventiduenne è stato segnalato alla Prefettura, perché trovato in possesso di una dose di cocaina, sono state ritirate tre patenti di guida ad altrettanti soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Uno, con un tasso di 1,09, è stato denunciato alla Procura. Le altre due patenti sono state ritirate a scooteristi, uno dei quali minorenne e sono stati pure chiamati i genitori per affidar loro il mezzo.

Durante la raffica di controlli, è stato pizzicato un favarese che guidava senza patente, revocata da otto anni, ed essendo risultato recidivo alla guida senza patente è stato deferito.