Amico onlus dona quattro nuovi climatizzatori al reparto di oncologia

Ancora un bel gesto di solidarietà da parte del mondo del volontariato nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. L’onlus AMICO, Associazione Malati in Cura Oncologica, non nuova ad azioni di sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da patologie tumorali, ha donato quattro climatizzatori destinati ad aumentare il confort presso l’unità di oncologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Gli apparecchi, installati in tempi brevissimi grazie all’immediata disponibilità resa dal personale delle aree risorse tecniche e affari generali ASP, integrano l’efficienza dell’impianto di climatizzazione centralizzato del reparto permettendo ai pazienti maggiore benessere durante l’attesa o le cure in questi giorni di caldo torrido.La direzione strategica aziendale esprime un vivo ringraziamento ai volontari di AMICO onlus per la generosa donazione compiuta.