Canicattì, danneggia la porta di casa dell’ex fidanzata: denunciato

Un trentatreenne di Canicattì, noto alle forze dell’ordine, in quanto gravato da numerosi precedenti penali, è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento.

L’uomo che non si è rassegnato alla fine della relazione con la sua ex compagna, trentenne anche lei, è ritornata a cercarla, nonostante la donna si sia trasferita in una casa d’accoglienza ad indirizzo segreto. Prima l’ha contattata tramite la chat di un social network, chiedendole se fosse a casa, poiché le voleva parlare. La donna, a quei messaggi, non ha però mai risposto, e si è infuriato, e con la complicità di due suoi amici, ha raggiunto l’abitazione della giovane danneggiando il portone d’ingresso, e mandato in frantumi i vetri di un’anta.

Tutti e tre sono stati identificati e deferiti.