Canicattì, posteggiano e al ritorno trovano auto danneggiata: avviate indagini

Posteggiano l’auto una Fiat 500 X in via Morvillo a Caniattì, e al ritorno trovano la portiera anteriore destra danneggiata. A denunciare, a carico di ignoti, il tentativo di furto dell’autovettura è stato un carabiniere in servizio a Canicattì.

I colleghi del militare dell’Arma, raccolta la denuncia, hanno avviato le indagini, verificando la presenza o meno nella zona di telecamere di impianti di video sorveglianza e provare a risalire agli autori del raid.