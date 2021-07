Musica ad alto volume e assembramenti: sanzionato bar

La polizia municipale di Cattolica Eraclea, ha sanzionato un altro bar del centro storico perché avrebbe organizzato un evento mettendo musica ad alto volume oltre l’orario consentito e consentendo assembramenti davanti il locale violando le norme anti Covid.

Per tale violazione la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 258 euro a 1.549 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Per la violazione delle norme anti Covid la sanzione varia invece da 800 a 2.000 euro.