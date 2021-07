Vendeva pesce ad Eraclea Minoa senza licenza. Per questo un pescivendolo abusivo è stato sanzionato dalla polizia municipale; sotto sequestro due cassette di pesce per un totale di 10 kg per che è stato successivamente donato in beneficenza.

La sanzione amministrativa è stata elevata per violazione della legge regionale 18/95 e varia da 300 a 2.000 euro.