Campobello di Licata, il Festival regionale del Teatro

Quarto spettacolo nell’ambito della nona edizione – per quest’anno straordinaria – del festival regionale del teatro “Fratelli di Scena – Premio Carmelo Graci” , in programma stasera (martedì 27 luglio), a Campobello di Licata, alle ore 21, presso la Valle della Divina Commedia. Andrà in scena la compagnia teatrale “Trinaura” di Siracusa, con la commedia brillante “La scuola delle mogli”. Il festival teatrale torna in scena dopo due anni di inattività forzata. “Siamo contenti di poter ridare il teatro al pubblico del nostro territorio, e nel contempo, di dare un pubblico reale e presente alle compagnie che si esibiranno – ha illustrato Lillo Ciotta, direttore artistico dell’evento. Il teatro è stato fin troppo tempo in castigo dietro alla lavagna”. Per la sicurezza di tutti prevista l’applicazione delle norme anti Covid-19”.

Giovanni Blanda