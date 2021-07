Danni dell’alluvione, in arrivo 30 milioni per il Comune di Licata

Definite le procedure per l’utilizzo dei 30 milioni di euro per la mitigazione del rischio idro-geologico, dopo gli eventi calamitosi degli anni passati, nel Comune di Licata.

“E’ con grande soddisfazione che apprendo della definizione della procedure che rendono disponibili al commissario straordinario per l’emergenza idrogeologica, 30ml di euro per la realizzazione di fondamentali interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Licata”, dichiara in una diretta facebook l’ex sindaco Angelo Cambiano. Interventi voluti, sollecitati e destinati al comune di Licata nel 2016 con apposita delibera di giunta regionale, e rimasti parcheggiati per lungo, troppo tempo in attesa di essere utilizzati in un territorio ove i danni e disagi causati da fenomeni estremi ha messo in ginocchio e a rischio l’intera collettività. Mi onoro di avere contribuito oltre che fin dall’inizio all’ottenimento delle risorse, anche allo sblocco di passaggi amministrativi, che adesso finalmente completano l’iter con la possibilità di giungere in tempi brevi all’inizio dei lavori.”

I 30 milioni sono cosi distribuiti:

-2 milioni per la regimentazione delle acque superficiali e ripristino canali di allontanamento in area Piano Cannelle tra la via Palma e la linea ferroviaria,

-800mila euro il rifacimento della pavimentazione strade danneggiata, disostruzione e riefficientamento caditoie e canali di scolo delle acque meteoriche nel centro abitato;

-800 mila euro per la risagomatura e disostruzione e canali adiacenti centro abitato in contrada Mollarella;

-10 milioni per il ripristino e funzionalizzazione canali acqua bianche, caditoie , canali in centro storico, Piazza Progresso, corso Vittorio Emanuele, Piazza Elena, Piazza Duomo, Via San Franacesco, Piano Bellinguer, Via Rizzo, Via Frangipane, Via S.T Sapio e zone limitrofe;

-9milioni e 900 mila euro per interventi di mitigazione del rischio frane e ripristino viabilità comunale in località Coscia, Pisciotto, Carrubbella-SantaZita, Torre di Gaffe;

-6milioni e 500 mila euro per regimentazione acque meteoriche e realizzazione canali di scolo zona residenziale Plaia Fondachello.