In fumo ettari di bosco a Burgio, il sindaco: “Denunciate i piromani”

Maxi incendio nella scorsa giornata a Burgio, nell’agrigentino. Dietro le fiamme che hanno mandato in fumo diversi ettari di bosco quasi sicuramente la mano di uno o più piromani.

A lanciare l’allarme è il sindaco del piccolo comune, candidato a capitale della cultura 2024, Franco Matinella: “Ci risiamo, rigorosamente e puntali all’immancabile, importante e indispensabile appuntamento con la devastazione. Ieri abbiamo assistito all’ennesimo, vergognoso e disgustoso spettacolo offerto da chi non sa fare a meno di bruciare intere macchie di verde e mandare in fumo ettari ed ettari di bosco. Guardando il nostro bosco bruciare provo tanta tristezza e vergogna. Come si fa a distruggere un luogo a noi così caro? Come si fa a sfregiare tanta bellezza? Chi sono questi uomini che considerano la natura indegna della propria stima e considerazione? Esprimo la mia indignazione e quella di tutta l’Amministrazione Comunale per questi atti criminosi e rivolgendomi a tutti i cittadini dedico un appello: se vedete piromani in azione segnalatelo immediatamente con tutte le forme e i mezzi che avete a disposizione.”