Investe un cinghiale con lo scooter, 17enne finisce al Pronto Soccorso

Un giovane di 17 anni è finito in ospedale al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù dopo aver investito con il suo scooter un cinghiale.

È successo sulla strada provinciale 9 per Isnello. Era circa mezzanotte quando il ragazzo stava tornando a casa. D’un tratto è sbucato il grosso animale. Il motociclista non è riuscito a schivarlo. L’impatto è stato violento. Il ragazzo è finito a terra e trasportato in ospedale al pronto soccorso. Il diciassettenne è stato dimesso questa mattina dal pronto soccorso. La prognosi è di 15 giorni.

Problema cinghiali

Il tema dell’aumento del numero dei cinghiali e del loro espandersi anche verso le strade e gli abitati è stato al centri, nei giorni scorsi anche di incontri fra regione e parte sociali. Sul tavolo anche zootecnia e i danni nei terreni dei

Questi grossi animali creano dei danni continui all’agricoltura: con la caccia ferma per la pandemia, si sono moltiplicati senza freni così come le incursioni nei terreni coltivati o negli abitati.

Già dal 2019 era stato lanciato un primo allarme sugli avvistamenti di cinghiali. Tuttavia oggi si fanno i conti con un numero maggiore di esemplari avvistati. Almeno una trentina. A tracciare queste nuove ‘rotte’ è anche il direttore della riserva di Monte Pellegrino, Giovanni Provinzano.

Proprio all’interno dell’area protetta anni fa sono stati avvistati i primi cinghiali. Da allora è stato incessante il lavoro da parte dell’ente gestore della riserva. Sono state posizionate gabbie, foto-trappole; avviate diverse attività di foraggiamento e tracciamento.