Prova ad evitare una buca e si ribalta con l’auto: feriti due passeggeri

Incidente autonomo lungo il viale alberato sotto la Valle dei Templi ad Agrigento.

Un’auto, una Fiat Multipla, con sei persone a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata; da una prima ricostruzione pare che il conducente, un giovane di Agrigento di 22anni, per evitare una buca abbia sterzato bruscamente ed è finito fuori strada.

A rimanere feriti due passeggeri, un ragazzo e una ragazza, che sono stati trasportati in ospedale presso il San Giovanni di Dio per le cure necessarie con un’ambulanza del 118.

Ad occuparsi della dinamica del sinistro i Carabinieri della sezione radiomobile, che hanno ritirato la patente al conducente, rimasto illeso, per aver provocato l’incidente mentre si trovava alla guida in stato di alterazione per aver assunto alcol.

