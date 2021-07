Riqualificazione urbana in Sicilia, Cancelleri: “finanziabili 30 progetti”

“Sono entusiasta di comunicare che ben 30 dei 271 ammissibili ai finanziamenti nazionali ed internazionali sono progetti di rigenerazione urbana della Sicilia. L’impegno al Governo per portare la Sicilia all’attenzione del Paese sta raccogliendo i frutti sperati. Tra i progetti ammissibili ai finanziamenti : il centro storico di Agrigento; il completamento di numerosi alloggi residenziali a Catania per un importante recupero del disagio sociale e di riqualificazione urbana; la riqualificazione di 140 alloggi nel messinese e tanto altro. Un lavoro complesso di riqualificazione per migliorare la qualita’ della vita dei siciliani e delle loro comunita’ urbane”. Lo dichiara orgoglioso il Sottosegretario Cancelleri. Dallo scorso aprile presso il MIMS e’ stata istituita un’Alta Commissione allo scopo di identificare tra i 290 progetti quelli ammissibili ai finanziamenti nazionali ed internazionali. Si tratta di oltre 3 miliardi di euro per finanziare progetti di riqualificazione dei centri urbani a cui hanno partecipato Regioni, Comuni e Citta’ metropolitane. I progetti al momento esclusi dal finanziamento, potrebbero essere ricuperati in futuro utilizzando altre fonti di finanziamento.

