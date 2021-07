Rubano motorino dell’acqua e lasciano “a secco” oltre 100 tra cani e gatti

Rubano il motorino dell’acqua collegato alla cisterna e lasciano a secco un rifugio che ospita oltre cento tra cani e gatti. E’ successo a Menfi all’associazione “Anima del Sud”. Ignoti sono riusciti ad arrivare fino alla cisterna e rubarla.

Oltre al danno economico – circa duecento euro – sono stati enormi i disagi provocati alla struttura in contrada Sant’Antonio: in breve tempo i responsabili si sono attivati per risolvere la problematica e non lasciare senza acqua – in questo periodo di caldo torrido – 72 cani e oltre 30 gatti.