Colpi di arma da fuoco a Licata, ferito commerciante

Colpi di arma da fuoco a Licata. Un commerciante 70enne del posto è rimasto ferito ad un braccio ed è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Le forze dell’ordine avrebbero fermato il presunto assalitore. Il fatto è accaduto in serata in via Grangela, a pochi passi dal Municipio di Licata. Appena una settimana fa, nella stessa via, erano stato esplosi diversi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un’agenzia di onoranze funebri. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, gli agenti del commissariato e gli operatori sanitari del 118. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

