Deve scontare 13 anni per furto e traffico di droga: arrestato 48enne

A Palma di Montechiaro, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento – Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di un uomo di , 48 anni, con precedenti di Polizia, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il predetto veniva condannato alla pena principale di anni 13, 3 mesi e 3giorni di reclusione nonché alla pena accessoria della interdizione perpetua dai Pubblici Uffici, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di associazione per delinquere per furto aggravato e continuato, oltre che di traffico illecito continuato di sostanze stupefacenti in concorso. Dopo le formalità di rito gli Uomini del Commissariato di Palma di Montechiaro traducevano l’arrestato presso la Casa Circondariale di Agrigento.

