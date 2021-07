Fiamme in un chiosco a Lido Rossello: al via indagini

Fuoco a Realmonte dove un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli inquirenti, ha interessato parte della facciata del chiosco Nodo Ammare, struttura che si trova sulla spiaggia di Lido Rossello. Le fiamme hanno anche lambito la zona della cucina. L’episodio si è verificato la scorsa notte.

Ad accorgersi del rogo alcuni residenti della zona che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione di Realmonte. Al via le indagini per capire l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella dolosa.