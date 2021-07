Lavori Curia Arcivescovile, collocazione di una tela artistica

In occasione dei lavori per il restauro e il rifacimento della facciata del Collegio dei Santi Agostino e Tommaso sede della Curia arcivescovile di Agrigento, comunemente indicata come Seminario, l’Ufficio beni culturali della Diocesi ha chiesto di progettare un telo artistico raffigurante la facciata. Sia il gruppo di progettazione Sicef srl che l’impresa Ingcos srl, ditta esecutrice dei lavori, hanno accolto immediatamente là sollecitazione e tra le migliorie offerte hanno inserito la progettazione e realizzazione del telo artistico.

Un’esigenza che nasce dalla committenza e dalla sensibilità del gruppo di progettazione, dettata sia dalla necessità di garantire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per operai, fruitori della Curia e residenti, sia da ragioni di carattere puramente estetico.

Siamo in pieno centro storico, davanti la Cattedrale, con una piazza che è punto di arrivo per chi desidera visitare la parte altra del Colle di Agrigento.

“Vogliamo dare un senso di bellezza e normalità nonostante i lavori –dice don Giuseppe Pontillo Direttore Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento – e lanciare un modello in città e provincia, che seguiremo per altri cantieri, per vivere meglio il luogo dove abitiamo. Il contesto umano, architettonico e urbanistico influenzano la nostra vita, come Diocesi abbiamo intrapreso da anni il cammino della bellezza e del decoro come servizio all’uomo e al territorio. Abbiamo pensato – conclude – alla sicurezza per i lavoratori, al decoro per i residenti del centro storico e al minor impatto per chi arriva o esce dalla Cattedrale”.

Il telo in PVC è microforato ed è caratterizzato da piccolissimi fori che prevengono l’effetto “vela” in caso di vento, evitando anche l’oscuramento degli ambienti di lavoro, inoltre il ponteggio è stato ancorato e rafforzato con adeguati calcoli con una struttura idonea per sostenere il telo.

