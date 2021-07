Maltratta e minaccia per anni la moglie, in carcere 69enne

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo (TP) hanno arrestato una persona deferendone un’altra. In particolare, un 69enne alcamese è stato tratto in arresto dal personale della Stazione Carabinieri di Alcamo che lo hanno condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emesso dal competente Giudice per le Indagini Preliminari.

L’uomo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria moglie, vittima di gravi minacce e di ripetute aggressioni fisiche e verbali, era stato sottoposto, solo pochi giorni prima, alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa. I Carabinieri, però, lo avevano sorpreso mentre tentava nuovamente d’introdursi nell’abitazione in cui risiede la moglie, evitando così che potesse reiterare episodi di violenza nei confronti della consorte. Le risultanze degli accertamenti svolti dalla locale stazione Carabinieri, hanno portato l’Autorità Giudiziaria di Trapani ad emettere il provvedimento di arresto nei confronti dell’uomo.

