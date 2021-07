24 progetti siciliani di riqualificazione ammessi al finanziamento da Roma

“Sono 24 le proposte siciliane ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare del Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Tre sono della città metropolitana di Catania”.

A darne notizia è il deputato M5S alla Camera, presidente della commissione Difesa di Montecitorio, Gianluca Rizzo.

“I progetti della Città Metropolitana di Catania ammessi in graduatoria – dice Rizzo – sono quelli relativi alla riqualificazione dell’ex Cinema Metropol di Caltagirone, del Centro direzionale Nuovaluce di Tremestieri Etneo e del Centro fieristico Le Ciminiere di Catania ”.

Per i lavori sono stati assegnati 8.480.000 euro che permetteranno di realizzare opere di riqualificazione, risparmio energetico e abbattimento dell’inquinamento ambientale e per il cinema Metropol di recupero funzionale e riqualificazione ambientale.

“Senza i fondi del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, commenta Rizzo – non ci sarebbe stata la possibilità di realizzare questi importanti interventi di riqualificazione urbana del territorio che, nel caso del cinema Metropol, oltre a riconsegnare alla città di Caltagirone un edificio da troppo tempo abbandonato, permetterà di creare lavoro di cui molto si sente il bisogno”.



Al vaglio dell’alta Commissione istituita presso il Mims sono arrivate oltre 290 proposte da Regioni, Comuni e Città Metropolitane. In Sicilia arriveranno 400 milioni dei 3,2 miliardi a disposizione. Le graduatorie sono state stilate sulla base di indicatori che hanno tenuto conto dell’impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico.

