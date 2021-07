Distretto D7, si attivano 73 tirocini formativi per l’inclusione sociale

Il Distretto Socio Sanitario D7, con Sciacca comune capofila, ha attivato 73 tirocini formativi finalizzati all’inclusione sociale. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali.

I tirocini, in aziende accreditate, sono volti all’orientamento, alla formazione, all’inserimento/reinserimento al lavoro e all’autonomia delle persone. Avranno una durata di sei mesi ed è prevista un’indennità per i partecipanti.

La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva prevista dal PON inclusione. Dei fondi finanziati al Distretto D7 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i 73 tirocini è stata impegnata la somma di 262.800 euro.

I tirocini sono stati attivati dopo gli avvisi, a firma del dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Sciacca Venerando Rapisardi, pubblicati dal Comune di Sciacca e dagli altri Comuni del Distretto: Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Caltabellotta, Montevago.