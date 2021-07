Interventi antisismici istituti scolastici di Ribera: entro il due agosto le domande

Nuovi interventi progettuali per l’adeguamento antisismico di istituti scolastici della provincia programmati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento riguarderanno l’I.I.S.S. Francesco Crispi – I.T.C. e G.Giovanni XXIII di Ribera. Per tali servizi di progettazione, inseriti nel Piano Triennale delle opere pubbliche, è previsto un importo a base d’asta di affidamento di €. 882.156,17. Le offerte per la progettazione e le domande di partecipazione dovranno pervenire del 2 agosto 2021 entro le ore 12:00, in modalità telematica e verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il “Portale Appalti” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

I soggetti interessati possono consultare tutta la documentazione nella sezione gare e appalti della home page del sito internet dell’Ente www.provincia.agrigento.it .

Per realizzare questi lavori l’Ente si riserva di affidare direttamente al progettista dei lavori l’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Le gare per la progettazione serviranno a richiedere al Ministero competente le somme per realizzare i lavori di adeguamento antisismico degli edifici interessati.