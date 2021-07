Tragedia a Petralia Soprana, uomo precipita in un dirupo e muore

Un uomo di 58 anni è morto a Petralia Soprana in contrada Mandarini. Era insieme ad un amico a raccogliere verdura e rosmarino quando è precipitato in un dirupo.

L’intervento con l’elicottero

Sta intervenendo il personale del soccorso alpino con l’elicottero della polizia per recuperare il corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Indagini in corso

Le informazioni sono ancora frammentarie.