Ventuno grammi di cocaina in auto, favarese ai domiciliari

Il gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato l’arresto di un originario di Favara, finito in manette poiché sorpreso in possesso di 21 grammi di cocaina mentre si trovava a bordo della sua auto in compagnia di moglie e figli. Durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato ha ammesso di fare uso personale della sostanza stupefacente.

Una versione che però non ha convinto del tutto il giudice in seguito soprattutto al bilancino rinvenuto in casa a margine della perquisizione effettuata dai carabinieri di Agrigento e di alcuni messaggi e chiamate presenti sul cellulare di soggetti che volevano incontrarlo. Il gip ha disposto così la misura degli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.