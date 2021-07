Viaggiare in camper – Vacanze di qualità a bordo di un veicolo

Chi pensa che viaggiare in camper sia scomodo e poco lussuoso si sbaglia. Questo particolare mezzo di trasporto concede comfort difficilmente riscontrabili in altri tipi di vacanze. L’importante però è scegliere il giusto veicolo e seguire alcuni consigli chiave, che renderanno certamente il soggiorno… indimenticabile!

Vacanze in camper – Come scegliere il camper giusto

Per prima cosa è bene sottolineare che reperire un camper è veramente un gioco da ragazzi, in quanto la sua vendita sta prendendo largo campo su tutto il territorio nazionale. Molte più famiglie, infatti, stanno riscoprendo la bellezza di viaggiare a stretto contatto con la natura, senza però rinunciare alle comodità che una vacanza degna di nota richiede.

Su Camperis ad esempio vendono Camper nuovi, omologati per trasportare gruppi fino a 5 persone, ideali sia per i nuclei familiari che per le comitive di amici alla ricerca di una vacanza originale e da organizzare in base ai propri gusti ed i propri tempi.

L’acquisto di un camper deve essere sempre effettuato tramite rivenditori professionali, in modo che, con la loro esperienza comprovata, possano individuare in maniera chiara quale modello di camper può essere più indicato al cliente che hanno di fronte.

In linea generale un camper, per garantire soggiorni soddisfacenti e comodi, non deve mai essere privo di:

Bagno completo, munito di wc, lavandino e doccia, in modo da non dover aspettare le aree di sosta per potersi concedere una doccia rigenerante.

Mobili con ante, in quanto il contenuto in fase di transito, potrebbe scivolare via dai ripiani.

Coibentazione, utile per sopperire alla calura estiva e alle rigide temperature invernali.

Generatore di supporto, preferibilmente silenzioso, perfetto per alimentare più elettrodomestici anche di notte.

Viaggiare in camper – Cosa è bene sapere

Quando si decide di trascorrere una vacanza in camper, è bene sapere quanto previsto dall’art.185 del Codice della Strada che ne regola le condizioni di circolazione e sosta.

Tale articolo nasce dalla necessità da parte dello stato, di evitare permanenze indesiderate da parte di camper in luoghi inadatti. La legge prevede che si può dormire in camper per strada a patto che il veicolo non poggi al suolo con i piedini di stazionamento, che non emetta deflussi (scarichi) e che non occupi eccessivamente il suolo pubblico (non oltre la propria superficie di appoggio). Quindi, la legge vieta ogni comportamento che possa ricondursi al “campeggiare”, a meno che la sosta non avvenga in aree in cui tale azione è permessa.

Dato però che la legge contiene molti altri cavilli, è sempre bene prediligere aree di sosta attrezzate, munite di Camper Service e che offrano piazzole illuminate, lontane dal transito di mezzi pesanti e spesso vicini a bar e altri luoghi di ristoro.

Ecco quindi che è possibile viaggiare in comfort e totale sicurezza anche su un camper. Le vacanze in autocaravan permettono di percorrere itinerari realizzati in base ai propri gusti, senza scendere a compromessi e rimanere schiavi di gite organizzate o di luoghi limitati.