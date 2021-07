il Comu ne ha deliberato la messa in sicurezza in via urgente dell’impianto idrico presso la caserma dei carabinieri. L’affidamento dell’impianto alla ditta Mair costruzioni.

Le risorse finanziarie per la copertura della spesa per l’intervento, saranno disponibili in sede di elaborazione del bilancio 2021-22.

Giovanni Blanda