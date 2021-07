“Il pranzo è servito”: vince la Canicattinese Sabrina Palermo

Nuova campionessa de “Il pranzo è servito”, il quiz show di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 14.00. Si tratta di Sabrina Palermo, che nella puntata di giovedì 29 luglio ha superato in un avvincente gara la campionessa in carica.

Il gioco prevede due concorrenti che si affrontano per aggiudicarsi le 5 portate de “Il pranzo è servito”.

Sabrina, ha 37 anni, soprano di professione, si definisce una concorsista in quanto è riuscita a vincere numerosi prodotti, buoni spesa, frigoriferi, smartphone, viaggi e tanto altro, vive a Canicattì ed è stata una concorrente del quiz show condotto da Flavio Insinna e Ginevra Pisani.

Tante emozioni hanno condito il programma de “Il pranzo è servito” del 29 luglio 2021. La penultima puntata di questa settimana si è conclusa con uno strepitoso trionfo che ha portato una Canicattinese a confermarsi campionessa del game show estivo riuscendo a vincere un premio di € 1.250 euro in buoni spesa Eurospin.

Durante la trasmissione, Sabrina si è rivelata allegra, simpatica, ma anche determinata, tanto da essere definita da Flavio Insinna “Un vulcano”.

La puntata è stata molto scoppiettante, ci sono stati tanti colpi di scena ed eclatanti emozioni fino all’ultimo gioco decisivo. Tra un quiz e un giro di ruota, Sabrina Palermo è riuscita a strappare la vittoria finale alla Professoressa Rosa Maria.