Porto Empedocle, ancora un nido di caretta caretta

I volontari del WWF di Porto Empedocle, hanno individuato ancora un nido di tartaruga marina sull’arenile vicino al lido Oasi.

“Eroi di questa avventura sono i fratelli Leonardo e Dario Bonamico, che tutti i giorni e a tutte le ore svolgono un servizio di sorveglianza della spiaggia di ponente con meticolosa attenzione, spiega Giuseppe Mazzotta

Presidente WWF Sicilia Area Mediterranea ODV. Immediatamente, il nostro Gino Galia si è precipitato per eseguire le ricognizioni previste dal protocollo, mentre gli altri volontari arrivavano per dare man forte alla messa in sicurezza del sito. Speriamo che vada tutto a buon fine e che dalle uova nascano le piccole tartarughe fra circa 60 giorni. Grazie natura!

Grazie ragazzi, per l’impegno gratuito che mettete a disposizione di una comunità, quella locale e quella siciliana, che brilla di luce che i volontari alimentano tutti i giorni, restituendo fiducia verso un futuro migliore.

Intanto, dopo Ferragosto, è attesa la schiusa del primo nido trovato ai primi di luglio.