Servizio idrico, niente licenziamenti: Aica si prepara a partire

Sembra finalmente che la Società Aica che gestirà il servizio idrico nella provincia di Agrigento sia pronta a partire. Dopo la mattinata di protesta da parte dei lavoratori dell’ex Girgenti Acque e Hydrotecne, nel pomeriggio presso l’Ati, si è svolta una riunione tra Aica nella veste del presidente Alfonso Provvidenza e del Presidente del Cda Geraldino Castaldi, e le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl, Uil.

L’accordo per quando riguarda i lavoratori prevede la continuità dei rapporti contrattuali attualmente esistenti alle medesime condizioni, dal 2 agosto l’Aica diventerà il datore di lavoro se sarà sottoscritto il contratto d’affitto del ramo d’azienda e l’affidamento del servizio idrico integrato e pertanto potrà adottare tutte le misure ritenute più opportune per l’ottimale gestione del servizio integrato. I sindacati hanno evidenziato la problematica dei lavoratori con contratto cococo e della altre tipologie di collaborazioni; inoltre su una parte dei lavoratori nel settore metalmeccanico, il contratto da applicare secondo le norme del diritto del lavoro dovrebbe essere quello di gas-acqua, e per loro è stato istituito un tavolo di concertazione per la risoluzione del problema.

Resta da definire l’accordo con il tribunale fallimentare.

“Domani dovremmo firmare l’accordo con la curatela fallimentare per il contratto d’affitto e il 2 Agosto finalmente Aica potrà partire, dice il presidente Aica Alfonso Provvidenza. Le difficoltà sono tante, ma ci stiamo impegnando per risolvere piano piano i problemi, primo tra tutti i lavoratori che passeranno nella nuova società con le stesso contratto. La cosa che mi voglio comunicare ai cittadini è che da agosto il servizio idrico continua e che Aica parte”.

https://youtu.be/_TR-_x0DHqM