Stop alle auto, il Comune di Priolo finanzia l’acquisto delle biciclette

Il Comune di Priolo ha deciso di spingere verso la mobilità verde e così ha stanziato un contributo a fondo perduto per l’acquisto delle biciclette. “Sul sito del Municipio è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande per la concessione di un aiuto economico per l’acquisto di biciclette tradizionali, bici elettriche a pedalata assistita e ciclomotori elettrici” affermano il sindaco di Priolo Pippo Gianni e il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte.

Il bonus massimo erogato sarà di 400 euro e non potrà superare il 50% della spesa sostenuta. Per l’acquisto di bici tradizionali potranno avanzare richiesta tutti i cittadini con età superiore ai 10 anni, residenti nel territorio del comune di Priolo Gargallo, senza alcun limite di reddito. Per le bici elettriche a pedalata assistita e i ciclomotori elettrici, i cittadini con età superiore ai 18 anni, sempre senza limite di reddito.

Le domande

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune. Saranno intanto erogati nei prossimi giorni i contributi in favore dei 66 cittadini che hanno partecipato al bando precedente.

Piste ciclabili a Siracusa

Pure il Comune di Siracusa ha deciso di spingere verso la mobilità in bicicletta, infatti dopo i 23 chilometri di corsie ciclabile, l’amministrazione ha annunciato, nei mesi scorsi, il decreto di finanziamento per altri 3 corridoi da percorrere in sella alle biciclette. L’obiettivo è di realizzare una cerniera, da nord a sud della città, per incentivare la mobilità ecologica.

Legare la città

I nuovi finanziamenti europei consentiranno di intervenire nel rione della Pizzuta per legarlo al Villaggio Miano mentre il secondo progetto, denominato Gelone sud, permetterà di unire la parte meridionale fino al Monumento ai Caduti dove esiste la prima pista ciclabile realizzata a Siracusa. Il terzo integrerà una parte della pista ciclabile in lavorazione: unirà viale Santa Panagia, viale Scala Greca ed una parte della Pizzuta. Tutte quante costeranno circa 2,5 milioni di euro.