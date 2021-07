Agrigento, scoperti 77 furbetti del reddito di cittadinanza

C’era chi non ha dichiarato di avere precedenti penali, chi aveva omesso vincite al gioco superiori a quindici mila euro e altri ancora che, nel compilare l’autocertificazione, aveva attestato false residenze. Sono 77 i “furbetti del reddito di cittadinanza” scoperti dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Vittorio Stingo, e dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Ventidue sono stranieri mentre il resto degli indagati sono agrigentini.

Le indagini, coordinate dalle Procure di Agrigento e Sciacca, hanno riguardato oltre 4.500 fascicolo presi in esame. Agli indagati viene contesta l’indebita percezione del beneficio del reddito di cittadinanza. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di “riscontrare molteplici irregolarità in relazione alle autocertificazioni prodotte per ottenere il sostegno economico”.

