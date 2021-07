Campobello di Licata, Spettacolo “Fratelli di Scena”: “Una cartolina da Napoli”

Cala il sipario, sabato 31 luglio, a Campobello di Licata, sulla nona edizione – per quest’anno straordinaria – del festival regionale del teatro “Fratelli di Scena – Premio Carmelo Graci” . Alle ore 21, presso la Valle della Divina Commedia, andrà in scena la compagnia teatrale “Pietro Barbaro” di Messina, con l’opera teatrale “Una cartolina da Napoli”. Il festival teatrale torna in scena dopo due anni di inattività forzata.

L’organizzazione è grata all’amministrazione comunale e alle aziende sponsor. Per la sicurezza di tutti previsto l’applicazione delle norme anti Covid-19”.

Giovanni Blanda