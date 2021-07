Piccole imprese, ricette per la ripresa: i vantaggi dello Storytelling

Lo storytelling sarà l’arma in più per riprendere quota? Le piccole imprese possono sfruttare una forte narrazione per attirare nuovi clienti e fidelizzarli, fino a farli diventare veri e propri sostenitori e Ambassador dei valori aziendali. Come sottolinea il “Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese” dell’Istat, a metà del 2021 le conseguenze dell’emergenza sanitaria si fanno sentire a livello economico e sociale, ma arrivano segnali positivi: il treno della ripresa passa anche dal saper raccontare progetti di elevata qualità imprenditoriale.

Lo storytelling non è più solo una voce nella checklist delle grandi multinazionali, ma una risorsa unica e imprescindibile per i liberi professionisti e le piccole imprese: per questo GoDaddy ha deciso di proporre una piccola guida scaricabile con Andrea Bettini, narratore d’impresa. Co-founder di Perissinotto & Bettini Associati, Partner di The Human Factory, in questo white paper Bettini riflette sui principali vantaggi e gli ingredienti necessari per raccontare la propria azienda e il proprio lavoro quotidiano con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare.

Il punto di partenza per le piccole imprese lo spiega lo stesso Bettini: “mappare chi siamo è il primo passo nella definizione del nostro racconto, un racconto che solo allora sarà sufficientemente adatto per essere comunicato all’esterno”.

GoDaddy aiuta gli imprenditori ogni giorno, fornendo loro strumenti e conoscenze per portare il proprio business online e farlo crescere: ogni impresa ha la sua storia, tanto più potente quanto vera e credibile. Per questo motivo nel white paper di GoDaddy Bettini accompagna le aziende e i liberi professionisti in un piccolo viaggio nella narrazione giusta, quella che crea attrazione, stimola la fedeltà e si fa raccontare.