Sciacca, gara da 7 mln per completare rete fognaria

Completare la rete fognaria a servizio del comune di Sciacca, consentendo a diverse zone dell’abitato di essere collegate all’impianto di depurazione, opportunamente ampliato: con questo obiettivo, attraverso la Centrale di committenza Invitalia, il commissario straordinario Maurizio Giugni ha indetto per la città in provincia di Agrigento una nuova gara in ambito fognario-depurativo.

L’agglomerato saccense è oggi in procedura d’infrazione comunitaria (2004/2034, con sentenza di condanna per l’Italia C-251/17) proprio per l’assenza di un adeguato sistema di trattamento delle acque reflue urbane.

Con un importo a base d’asta di circa 7 milioni di euro (7,2 con gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e un tempo di realizzazione fissato in 720 giorni, il commissario affiderà dunque all’operatore economico che risulterà vincitore la realizzazione di oltre diciotto chilometri di condotte in polietilene alta densità per aree urbane e costiere residenziali di Sciacca (Cappuccini, Ferraro, Ospedale, Terme, San Marco e Foggia): si tratta di zone oggi caratterizzate dalla presenza di una rete fognaria dinamica non collettata all’impianto di depurazione o dalla totale assenza di rete.