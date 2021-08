Abusivismo, 11 denunce a Porto Empedocle

A Porto Empedocle i Carabinieri in una operazione congiunta con gli agenti della polizia municipalehanno scoperto su un’area verde di proprietà comunale in via Schillaci, dei manufatti in legno, ma anche in cemento realizzati abusivamente.

Undici le persone tutte del luogo, denunciate in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per abusivismo edilizio ed occupazione di suolo pubblico. Le costruzioni abusive sono state sequestrate per l’eventuale demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.