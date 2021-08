Cavo volante per rubare energia elettrica, un arresto a Canicattì

I Carabinieri della Stazione di Canicattì hanno arrestato un pluripregiudicato del luogo, dopo aver scoperto che il malvivente riforniva la propria abitazione con l’energia elettrica convogliata direttamente dalla rete pubblica.

È accaduto ieri mattina, quando i militari, che durante i diuturni servizi di controllo del territorio avevano notato quello strano allacciamento, si sono presentati alla porta del sospettato, nel centro storico di Borgalino, accompagnati dai tecnici dell’ENEL.

Sul posto, gli operanti hanno verificato come, in modo artigianale e molto pericoloso, quella casa si serviva della corrente presa dalla strada.

Mentre i Carabinieri traevano in arresto il tale per furto aggravato, il personale dell’ENEL (cui toccherà rendicontare il consumo abusivo della corrente elettrica) faticava non poco per mettere in sicurezza l’abitazione, all’interno della quale il cavo volante, seppur visibile dall’esterno, era stato murato.

L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto dai militari agli arresti domiciliari.