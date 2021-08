Campobello di Licata, chiusa via Togliatti per le giostre dei bimbi

Ordinanza sindacale. Disposta la chiusura al traffico veicolare in via Togliatti, tranne le forze di polizia e i mezzi di soccorso, per la collocazione di giostrine per bambini e scivolo gonfiabile. Ordinanza maturata per la sicurezza pubblica e per garantire l’incolumità delle persone. Provvedimento può essere revocato per motivi di ordine pubblico o abuso dell’autorizzato.

Giovanni Blanda