Canicattì, identificati protagonisti della rissa nel weekend

Tre locali sanzionati amministrativamente e tre persone individuate quali protagonisti di una rissa avvenuta lo scorso sabato in piazza Dante, a Canicattì. E’ questo il bilancio dei controlli degli agenti del locale commissariato effettuato nei luoghi della movida canicattinese. Le attività commerciali sono state sanzionate per non aver rispettato l’ordinanza sindacale dello scorso 29 luglio che fa divieto di somministrare e vendere bevande da asporto in contenitori o bottiglie di vetro e lattine.

I tre soggetti ritenuti responsabili della rissa sono stati invece destinatari di un provvedimento del Questore di Agrigento che impone il divieto di ingresso nel locale dove si è verificato il fatto per due anni