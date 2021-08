Canicattì, vanno a messa e i ladri rubano dentro l’auto

Hanno parcheggiato la loro autovettura, e a piedi hanno raggiunto la chiesa Madre di Canicattì, per partecipare a un matrimonio. Ignoti ladri hanno subito approfittato di quella momentanea assenza, per aprire l’auto e portare via denaro e altri oggetti. Le vittime sono un pensionato settantenne, e la moglie sessantatreenne, entrambi di Canicattì.

I malviventi hanno preso di mira una Renault Modus, riuscendo ad aprire una portiera, probabilmente facilitati dal fatto che un finestrino era stato lasciato un po’ aperto dal proprietario.

I due coniugi, di ritorno dal luogo sacro, hanno scoperto di essere stati derubati, si sono recati negli uffici del Commissariato cittadino, ed hanno presentato la denuncia.