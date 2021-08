Licata, paura per fuga di gas: i Vigili del fuoco riportano la calma

Paura a Licata per una fuga di gas. In via Giuseppe Saragat, i residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di gas e hanno allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, che, giunti immediatamente sul luogo, insieme agli operai della ditta che distribuisce il gas, hanno individuato la perdita ed hanno sistemato la fuga di gas, riportando la calma tra gli abitanti.

