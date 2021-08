Punta Bianca, vandali imbrattano la marna bianca con vernice rossa

Vernice rossa sulla marna bianca di Punta Bianca. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l’allarme; sul posto i carabinieri della stazione di Villaggio Mosè, coordinati dal comando provinciale di Agrigento, che sono sul posto per effettuare gli accertamenti necessari e indagare per risalire al responsabile.

Già in passato, l’area di Punta Bianca era stata deturpata con delle scritte in scritto, e in poco tempo i militari dell’Arma erano riusciti a risalire all’autore denunciandolo alla Procura della Repubblica di Agrigento.

“E’ arrivato il momento di dire Basta, dichiara Claudio Lombardo dell’Associazione Mareamico Agrigento.Il Sindaco, la Prefettura, devono autorizzare una telecamera, l’aria deve essere sottoposta a videosorveglianza e la Regione deve emettere il decreto di istituzione della Riserva naturale di Punta Bianca”.