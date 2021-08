Rissa con accoltellamento: un ferito a Favara

Rissa tra extracomunitari nella serata di ieri a Favara. Il fatto è avvenuto in Via Reale, quando per futili motivi, un ghanese ha accoltellato dietro al collo un connazionale, un marocchino.

Lanciato l’allarme sul posto i Carabinieri della locale Tenenza che hanno identificato i soggetti. Il marocchino, è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale di Caltanissetta per le cure necessarie, ed è già stato dimesso. Per lui solo una lieve ferita al collo e punti di sutura.

Al momento nessun denunciato, perchè le lesioni sono querela di parte.