Atti sessuali con minorenne, arrestato 63enne a Canicattì

Un 63enne di Canicattì è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato, guidato dal dirigente Francesco Sammartino, con la grave accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne. L’uomo adesso si trova ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe avvicinato la ragazzina di 14 anni, che conosce, nei pressi della scuola Pirandello con la scusa di riaccompagnarla a casa.

Invece, una volta in auto, avrebbe iniziato ad allungare le mani con l’intento di portare la giovane nella sua abitazione di campagna. La 14enne, per sfuggire alle azioni del 63enne, si è lanciata dall’auto in corsa provocandosi anche alcune escoriazioni alla testa. La scena sarebbe stata anche notata da alcuni residenti della zona. Da qui la chiamata alle forze dell’ordine con conseguenti indagini-lampo coordinate dalla Procura di Agrigento con il sostituto procuratore Elenia Manno.