Camastra. “Estate Azzurra”, al via il campo estivo per i bambini

Colori e tanti sorrisi, questa mattina, presso gli spazi della scuola “Rosario Livatino” di Camastra, dove c’è stato il benvenuto a circa 40 bambini dai 6 ai 13 anni che parteciperanno al campo estivo “Estate Azzurra”, organizzato dal comune in collaborazione con l’Istituto Walden di Menfi.

I giovanissimi cittadini saranno impegnati, accompagnati da 5 animatori, fino al 13 agosto, in attività ludiche e sportive utili per riscoprire la socialità e il bello dello stare insieme e divertirsi in gruppo dopo questo lungo periodo di pandemia che li ha costretti a restrizioni nei rapporti sociali e con i propri coetanei.

Il progetto “Estate azzurra” nasce, infatti, dall’idea di creare spazi di condivisione sociale, mantenendo quella di esperienza comunitaria funzionale e creativa. Per questo, nel rispetto delle normative, ponendo la massima attenzione alla prevenzione della diffusione del virus, il centro estivo rappresenterà per tutti i bambini uno strumento carico di entusiasmo e fantasia.

Il tutto, con l’obiettivo di potenziare l’inclusione sociale attraverso la piena partecipazione di tutti gli attori coinvolti, facendo tesoro della pluralità umana, tutelando le fragilità di ognuno e valorizzando le eccellenze di tutti e arricchire il patrimonio esperienziale e metodologico della comunità interessata ad implementare buone prassi inclusive nell’ambito dell’educazione ludica, artistica e sportiva.

Presenti alla cerimonia inaugurale, gli amministratori comunali che hanno voluto salutare i giovani partecipanti e le loro famiglie, augurando un buon inizio delle attività ed evidenziando come, l’inizio del campo estivo rappresenti anche un bellissimo giorno in cui Camastra si dedica ai più piccoli.