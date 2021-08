Campobello di Licata, Centro estivo del Comune

Il Comune ha diramato l’avviso pubblico finalizzato alla individuazione delle famiglie per l’iscrizione dei propri figli ai centri estivi, entro il 6 agosto. La determina comunale non genera alcun impegno spesa. Viene rimandato ad un altro atto, l’ elenco degli aventi diritto ai voucher. Approvato, altresì, il verbale di individuazione dei soggetti interessati ad organizzare e la gestione del centro estivo per bambini e ragazzi tra 2-14 anni.

Giovanni Blanda