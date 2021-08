Colto da malore mentre fa il bagno, muore 77enne

Un uomo di 77 anni, palermitano, è morto domenica mattina sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate, posta sul lungomare ovest. Solo ieri la notizia è trapelata. La vittima si chiamava Ciro Guaresi ed era un pensionato. L’anziano si era sentito male mentre si trovava in acqua. Lo hanno subito soccorso i familiari che lo hanno aiutato a guadagnare la riva. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza e dei carabinieri. Il medico del 118, però, non ha potuto far altro che constare il decesso del 77enne.

