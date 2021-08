Minaccia con coltello clienti di un bar e poliziotti: un arresto a Porto Empedocle

Gli agenti del commissariato Frontiera, insieme ai colleghi delle Volanti della Questura di Agrigento, hanno arrestato un giovane cittadino originario del Gambia per porto abusivo di armi da taglio e possesso di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono intervenuti, in seguito ad una chiamata al numero di emergenza, nei pressi di un bar dove l’uomo infastidiva e minacciava i clienti. Alla vista degli agenti di polizia l’extracomunitario ha repentinamente estratto dalla tasca un coltello da cucina. Prontamente veniva bloccato dagli agenti che lo immobilizzavano, lo disarmavano e con non poche difficoltà lo assicuravano con le manette in dotazione al fine di salvaguardare la propria incolumità e quella delle persone presenti.

Gli operatori continuavano nella perquisizione personale che portava al rinvenimento di un altro coltello con la lama intrisa di sostanza colore marrone scuro, un bilancino di precisione abilmente occultato, 2 Blister contenente in ognuno di esse 2 compresse da 2 mg, rinvenute all’interno del porta documenti e 4 involucri in cellophane termosaldata di cui 2 di colore trasparente e due di colore blu contenenti sostanza verosimilmente stupefacente del tipo “Hashish” per un peso complessivo di 22,66 grammi. L’extracomunitario, veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi da taglio e possesso di sostanze stupefacenti. Gli operatori procedevano altresì al sequestro di due coltelli e della sostanza stupefacente rinvenuta. Su disposizione del P.M. di turno, l’uomo veniva associato presso la Casa Circondariale di Gela.