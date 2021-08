Punta Bianca, Pullara: “Si affidi ai volontari di Mareamico”

“La scogliera di Punta Bianca è indubbiamente una delle più belle del litorale siciliano. Un luogo che i volontari di MareAmico provano a tutelare in tutti i modi ma che sono costretti ad assistere inermi all’ennesimo «ignobile vandalismo» che diventa ancor più odioso in questo periodo estivo, quanto la scogliera è meta di turisti e visitatori. Uno sfregio intollerabile e che deve fare riflettere sulla tutela della nostra costa. Bisogna affidare questi luoghi all’Associazione MareAmico perchè la custodiscano e la rendano fruibile ufficialmente. Punta Bianca così come la Scala dei Turchi possono costituire se ben governate un attratto turistico e ambientalistico di notevole importanza. Ci aspettiamo che possano diventare, con i dovuti accorgimenti, emblema della rinascita del territorio. Non si perda più tempo.” Lo afferma Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’ARS

