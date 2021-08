Evade dai domiciliari, arrestato 28enne di Licata

Un ventottenne di Licata, è stato arrestato dai Carabinieri per evasione. Il giovane é stato sorpreso in strada, nonostante sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Una volta bloccato non ha fornito alcuna giustificazione valida circa la sua presenza in strada di notte, né è risultato essere stato autorizzato dall’Autorità giudiziaria ad allontanarsi da casa.

I carabinieri, quindi, hanno proceduto all’arresto dell’uomo e su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato ricollocato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il 28enne, era stato arrestato lo scorso aprile dai poliziotti del Commissariato licatese, perché ritenuto responsabile di un furto in abitazione. Ora rischia di essere trasferito in carcere.