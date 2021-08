Polfer, si allontana da comunità di Agrigento rintracciato tunisino

Un arrestato, 2 indagati, 3.480 persone e 22 treni controllati, 280 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: e’ il bilancio dell’attivita’ di controllo svolto nell’ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in Sicilia. La Poliziaha arrestato un 54enne italiano che, durante i controlli, e’ risultato destinatario di un ordine di esecuzione della condanna di un anno e quattro mesi per sequestro di persona e lesioni personali. L’uomo e’ stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perche’ trovato in possesso di un coltello a serramanico. A Messina gli agenti, grazie alla segnalazione del cane Ghikly dell’unita’ cinofila della Guardia di Finanza, hanno proceduto al sequestro amministrativo di marijuana trovata su di una viaggiatrice 21enne . Nella cittadina Peloritana, i poliziotti della sezione Polfer hanno rintracciato un minore di nazionalita’ tunisina che si era allontanato da una comunita’ di Agrigento, alla quale e’ stato riaffidato. A Trapani, i poliziotti del Posto Polfer, durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno Regionale, hanno sorpreso un viaggiatore ventiduenne, originario di Partinico (PA), evaso dagli arresti domiciliari.

