Ritardi nei pagamenti del personale Beni Culturali

Protestano custodi e personale dei Beni Culturali siciliani. I sindacati Cobas/Codir attaccano la Regione: “Ha un braccio lungo e uno corto, da una parte ha mantenuto siti aperti, mentre dall’altra ritarda il pagamento di quanto pattuito”.

“Il 16 ottobre 2020 è stato sottoscritto, in videoconferenza, un accordo che ha consentito all’amministrazione regionale di ampliare l’offerta culturale del patrimonio culturale siciliano, derogando i limiti dei festivi previsti dal contratto di lavoro e di tenere aperti i siti della cultura siciliana”. A ricordarlo sono Michele D’Amico responsabile regionale del Cobas/Codir per le politiche dei beni culturali e Simone Romano coordinatore regionale del Cu.Pa.S./Codir (Custodi del Patrimonio Culturale Siciliano), movimento che aderisce al Cobas/Codir.

La deroga ai limiti dei festivi

“L’accordo che ne è scaturito – sottolineano D’Amico e Romano – ha indotto l’amministrazione regionale a richiedere alla Ragioneria centrale la riproduzione di economie pari a 1.346.506,90 euro da utilizzare per il Piano Straordinario sicurezza e vigilanza 2020 e derogare proprio quei limiti dei festivi previsti dal contratto di lavoro e di tenere aperti i siti della cultura siciliana”.

“Con la sottoscrizione dell’accordo del 16 ottobre 2020 non solo – commentano D’Amico e Romano – si è consentito di superare solo in parte la gravissima problematica della ormai ben nota carenza di personale nel settore della vigilanza e fruizione dei siti culturali siciliani, ma di raggiungere un preciso obiettivo presidenziale e assessoriale di massima apertura dei siti della cultura regionali”.